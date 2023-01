Météo. Pluie, orages, vents… La Normandie en vigilance jaune

La météo est assez capricieuse ce lundi 9 janvier : la Manche et le Calvados sont placés en vigilance jaune pluies, orages, crues et vents. Une vigilance qui devrait durer une bonne partie de la journée, notamment pour le vent.

Les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure sont, eux, placés en vigilance jaune pluies, orages et vents jusqu'à 15 heures au moins. Enfin le département de l'Orne est en vigilance vent et crues.