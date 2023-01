Près de Rouen. Cinq blessés dans une collision entre deux voitures

Un accident de la route impliquant deux voitures s'est produit samedi 7 janvier à Saint-Aubin-Celloville, au sud de l'agglomération de Rouen.

Peu avant 17 heures, les deux véhicules sont entrés en collision sur la départementale 95, qui traverse la commune. Le choc a nécessité plusieurs désincarcérations pour extraire les personnes présentes dans les voitures.

Deux enfants à bord

À bord de la première voiture, deux hommes âgés de 29 et 35 ans ont été grièvement blessés et transportés en urgence vers le CHU de Rouen. Dans le second véhicule se trouvaient une femme âgée de 29 ans et deux enfants de 8 et 10 ans, plus légèrement touchés. Ils ont également été transportés à l'hôpital.

Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés.