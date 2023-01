Quillebeuf-sur-Seine. Retrouvée grièvement blessée en bord de route, une septuagénaire succombe à ses blessures

Une femme de 74 ans, peut-être heurtée par une voiture, est morte après avoir été retrouvée grièvement blessée au bord d'une route à Quillebeuf-sur-Seine, dans l'Eure, dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 janvier.

"L'hypothèse la plus probable à ce stade est qu'elle a été percutée par un véhicule qui a pris la fuite par la suite", selon Rémi Coutin, le procureur de la République d'Évreux. "Évacuée en urgence vers le CHU de Rouen", en fin de soirée mardi 3 janvier, elle "est décédée peu de temps après", selon le magistrat.

La victime "vivait à Paris et était venue visiter son fils qui vit dans la commune. Le soir des faits, elle avait passé la soirée dans un bar situé non loin du domicile de son fils. Elle a été retrouvée sur le trajet entre la maison et le bar", a encore précisé le procureur. Toujours d'après le magistrat, une enquête sur les causes de la mort a été ouverte. Une autopsie est prévue le mercredi 11 janvier.

