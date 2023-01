Hermanville-sur-Mer. Fatigue et alcool provoquent deux accidents de la route durant la nuit

Deux accidents ont eu lieu dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 janvier, à Hermanville-sur-Mer. Le premier implique un homme de 53 ans. Vers 23 h 30, il s'est endormi au volant, déviant de sa trajectoire avec son véhicule. Blessé à la tête, il a été pris en charge par les secours puis transporté au CHU de Caen.

Alcool au volant

Le second a eu lieu plus tard, après une soirée arrosée, à 2 h 55. Un individu a lui aussi perdu le contrôle de son véhicule, provoquant un important accident matériel, même si aucun blessé n'est à déplorer. Les gendarmes du Calvados sont intervenus et ont procédé à un test d'alcoolémie. Résultat sans appel, il est positif.