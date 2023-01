Le Grand-Quevilly. Au Salon de l'étudiant, les jeunes visiteurs s'intéressent aux filières scientifiques

Quelle formation choisir ? Les lycéens et autres jeunes qui cherchent leur voie se posent cette question. Mais bonne nouvelle, la 32e édition du Salon de l'étudiant de Rouen vient d'ouvrir ses portes au Parc des expositions du Grand-Quevilly vendredi 6 janvier, à 9 heures. De nombreux exposants y présentent leurs formations aux visiteurs et cette année, la filière scientifique a l'air de plaire aux jeunes.

L'ingénierie, une vocation prisée ?

Amélie Décultot, 16 ans, est en première au lycée agricole d'Yvetot. Elle s'intéresse aux études d'ingénieur. "Je trouve ça complet, ça regroupe plein de choses et c'est polyvalent." Ce qui lui plaît notamment, c'est "le vivant et la nature." Après sa terminale, elle souhaiterait intégrer une école ingénieure comme UniLaSalle à Mont-Saint-Aignan. Kevin Le Mee aussi s'intéresse à ce domaine. D'ailleurs, il aimerait intégrer une classe préparatoire. "Je suis un farouche passionné de maths physique." Et justement, "j'ai déjà des idées, UTC Compiègne, Sainte-Geneviève à Versailles, Aristide Briand à Evreux, Hoche à Versailles ou François 1er au Havre".

Ils ne sont pas les seuls à se diriger vers cette voie. Corentin Ottavi est en terminale à Rouen. Ce qui l'intéresse, lui, c'est avant tout "l'informatique. J'aimerais faire une classe préparatoire MP2I, spécialisée dans l'informatique, pour intégrer une école d'ingénieur". Son Wilson Jehanne est aussi du même avis. Il est "passionné par l'automobile et l'informatique. En regardant ce qu'on pouvait faire, j'ai vu que c'étaient des études d'ingénieur. On peut apprendre beaucoup de choses et ça a l'air passionnant".

"Il y a un regain vers les filières d'ingénieur"

Yoann Fleuriel est responsable de l'organisation du Salon de l'étudiant. Selon lui, l'ingénierie, "ça plaît de plus en plus. Depuis quelques années, il y a un regain vers les filières d'ingénieur parce qu'il y a de l'emploi, ça s'est diversifié, qu'il y a de la mixité de compétences. Il y a un vrai regain dans les filières technologiques et on en a vraiment besoin". Et au Salon de l'étudiant à Rouen, "il y a des écoles d'ingénieur de la région mais pas seulement. Certaines viennent proposer des filières généralistes ou spécialisées dans les filières industrielles, agronomiques ou le numérique".

Le Salon de l'étudiant est aussi ouvert samedi 7 janvier de 9 heures à 17 heures. L'entrée est gratuite mais il faut réserver sa place sur le site internet du Salon de l'étudiant. Des conférences sont aussi proposées tout au long de la journée, notamment sur la prépa et l'université.