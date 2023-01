[Reportage] Caen. Tous les clubs en ont une… Qui se cache derrière les mascottes ?

Ils interagissent avec le public lors de chaque match, sont présents sur les réseaux des clubs, mais pourtant, personne ne les connaît. Derrière chaque mascotte se cache une personne qui, chaque week-end, se transforme en star éphémère, photographiée sous tous les angles. Zoom sur ceux qui assurent le show.

Alexis Marinho, mascotte du Stade Malherbe Caen

Depuis six ans consécutifs et

presque cent matchs il joue Vik le Viking.

Grand supporter du SMC, il côtoie les joueurs au plus près grâce à son costume.

Alexis Marinho, 20 ans, étudie et obtient quelques revenus grâce à des missions d'intérim. Un jour, son téléphone sonne : on lui propose d'être la mascotte du SM Caen lors d'un entraînement délocalisé. Il accepte ni une ni deux, et se retrouve au milieu des joueurs, à leur taper dans la main. "C'était vraiment impressionnant", se rappelle-t-il. On lui demande de recommencer, "pour un Caen - Lyon à guichets fermés en Ligue 1", et depuis, il n'a plus quitté le costume. Plongé dans le monde du sport via ses études, ce garçon "timide", qui devient "un grand enfant dans le costume", se régale à faire des photos avec les jeunes, mais aussi des plus âgés, "qui n'osent parfois pas demander".

Seul bémol, avoir sur le dos un équipement qui pèse près de 15 kg et qui donne chaud. "Je suis trempé au bout de quelques minutes", assure-t-il. Heureusement, lorsque le match démarre, il peut redevenir Alexis Marinho et regarder le jeu aux premières loges. Mais si Malherbe gagne, il renfile le costume et part faire la fête avec les supporters. Une chance pour lui, l'ancien abonné au sein du MNK96. Après six ans de services, des anecdotes, il pourrait en raconter des dizaines. Un exemple ? "En 2018, l'équipe se maintient lors de l'ultime journée. Sous l'euphorie, je vois Enzo Crivelli me foncer dessus, il me fait un croc-en-jambe puis s'en va en courant. Pire qu'un gamin", sourit Vik, ou Alexis.