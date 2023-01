Montivilliers. Bricoman et Cafés Richard, victimes de cambriolages après Noël

Vol. Entre fin décembre et début janvier, deux hommes de 21 et 22 ans ont été interpellés par les forces de l'ordre pour vol par effraction dans les entreprises Bricoman et de Cafés Richard, deux enseignes situées à Montivilliers, près du Havre.