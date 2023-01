Caen. Sur YouTube, il vulgarise la biodiversité de la Prairie

C'est autour de l'hippodrome de Caen qu'Alexandre Levallois nous raconte son projet avec passion. Il s'arrête. Au loin, il aperçoit un faucon crécerelle posé sur un poteau. "Je le vois rarement d'aussi près, on a de la chance." Le jeune doctorant en biologie marine dégaine son téléobjectif pour capter l'oiseau.

200 espèces d'oiseaux différentes

Prendre en photo les animaux, tel a été son plaisir pendant un an, entre février 2020 et mai 2021, période durant laquelle il se rendait très régulièrement à la Prairie. Ce poumon vert de 6 hectares en plein centre-ville de Caen se prêtait parfaitement à l'exercice. En général, Alexandre se place au bord de l'étang artificiel, lieu idéal pour déclencher l'appareil photo. "Les oiseaux viennent se rassembler sur cet énorme point d'eau pour se reposer ou se nourrir."

Il y a trois ans, le jeune homme de 25 ans a lancé sa chaîne YouTube du nom d'arthropsida, contraction des mots "arthropodes" qui désigne les insectes ou les crustacés et "sauropsida" pour reptiles. Tout est parti d'un "manque". "Je regarde énormément de vidéos d'animation mais aussi de vulgarisation scientifique. Personne ne parlait en détail des liens de parenté entre les espèces", confie ce passionné de zoologie. Si les premiers épisodes ressemblaient à une sorte de "vlog", les formats ont ensuite évolué afin de vulgariser la biodiversité pour le grand public. "L'objectif est de montrer la diversité des animaux qui existent ici. En fonction des périodes de l'année, on n'observe pas les mêmes espèces."

Le plus difficile ? Prendre en photo l'oiseau en plein vol.

Bientôt un documentaire ?

Selon le spécialiste, plus de 200 espèces d'oiseaux ont été observées en une vingtaine d'années à la Prairie de Caen. Mouettes, goélands, foulques, poules d'eau, hérons sont ceux qu'il voit le plus souvent. "Je veux transmettre mes connaissances sur les espèces, leur comportement, leur écologie et la manière de les reconnaître." Fils d'un papa professeur de microbiologie et d'une maman intéressée par la biologie pendant ses études, Alexandre n'est pas passionné par ce milieu par hasard. "Quand j'étais petit, on allait souvent au zoo, on s'amusait à attraper les insectes." Alors, plutôt que de devenir vétérinaire, "je rêvais d'expédition et d'aventure comme les grands scientifiques", sourit-il. Son rêve désormais ? Réaliser un documentaire. La Prairie de Caen pourrait être un point de départ, tout comme l'estran sur les côtes du Cotentin. Après sa thèse, qu'il aura finie dans deux mois, Alexandre partira pour le Japon, pour explorer les animaux d'un autre monde.