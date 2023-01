Près de Cherbourg. Des habitants vont devoir retourner aux urnes

Un tiers des membres du conseil municipal de Brix a démissionné au cours des années 2021 et 2022. Des élections municipales partielles intégrales seront donc organisées le dimanche 29 janvier pour désigner 19 conseillers municipaux et un conseiller communautaire. Le dépôt des candidatures aura lieu à la sous-préfecture de Cherbourg lundi 9 et mardi 10 janvier.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin et pour chaque candidat. Les dossiers de candidature peuvent être retirés en sous-préfecture, en mairie ou téléchargés sur le site de la préfecture.