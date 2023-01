Consommation. Attention : des compotes pour enfants de marque Mat & Lou rappelées

Attention : des gourdes fruitées pour enfants de la marque Mat & Lou, commercialisées par les enseignes U (Hyper U et Super U), font l'objet d'un rappel depuis mardi 3 janvier, indique Rappel Conso. Il s'agit du lot L8937. Si vous avez ces gourdes chez vous, saveurs pomme, fraise-pomme ou abricot sans sucre ajouté en 6x90g, ne les consommez-pas et rapportez-les si possible en points de vente. Vous serez remboursés. La raison de ce rappel est la “présence de patuline au-delà des limites réglementaires”, précise Rappel Conso.

La patuline est une substance toxique produite par des moisissures. Tout fruit moisi ou pourri peut contenir cette toxine, surtout les pommes.

À partir d'une certaine dose, des lésions congestives au niveau des poumons, des reins et de la rate peuvent se manifester.