Football (Coupe de France). 32e de finale : l'US Avranches et l'US Granville dans les starting-blocks

Les 32e de finale de Coupe de France de football arrivent vite. Il y aura même deux matchs dans la Manche samedi 7 janvier. Tout d'abord, l'US Avranches (N1) accueille le Stade Brestois (L1) à 15 h 30. Ensuite, c'est au tour de l'US Granville (N2) d'affronter à domicile les Chamois Niortais (L2) à 18 heures. Juste avant les matchs, les bénévoles sont dans les starting-blocks.

Pendant que les joueurs peaufinent leurs stratégies à l'entraînement, les volontaires s'activent tout autant. "Là, actuellement, on est en train de peaufiner le dispositif de sécurité qui sera mis en place", explique Denis Lancel, le responsable de la sécurité de l'US Avranches. Il y a des stadiers bénévoles d'Avranches, de Brest, ou encore des professionnels, mais aussi les stands de boissons et de nourriture. Et il faut placer tout le monde. "On identifie les postes à tenir et à chaque poste, on doit mettre le nombre conséquent d'agents ou de bénévoles", assure-t-il, le plan du stade sous les yeux. Environ 250 supporters brestois devraient venir.

En tout, pour Avranches, 70 bénévoles sont investis sur ce match, soit deux fois plus que pour une rencontre de National 1.

Les fans de Granville sont aussi bien occupés. "On va s'y mettre très fort. Il va y avoir tout le balisage à faire, les doubles barrières de sécurité à mettre, mettre en place toutes les bâches pour couvrir toutes les pubs", décrit Alain Alexis, de l'US Granville. Et puis, il faudra placer samedi les caméras de télévision.

Quoi qu'il en soit, les deux clubs assurent que tout sera prêt pour le jour J.

Des places restantes

Pour l'US Avranches, vous pouvez acheter un billet au 31 rue de la Constitution à Avranches. C'est ouvert du lundi au samedi, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30.

Pour l'US Granville, vous pouvez acheter vos billets dans les magasins Super U de Bréhal, La Haye-Pesnel et Sartilly, au centre E.Leclerc de Granville et dans certains bars.

Pour les deux matchs, il sera aussi possible d'acheter des places le jour J.

Deux autres clubs normands en lice pour ces 32e de finale de Coupe de France : l'AF Virois (N3) contre le FC Nantes (L1), au stade d'Ornano à Caen, et le Evreux FC 27 (N2) contre Bastia (L2).

• Lire aussi. Football. Christophe Lécuyer, président de l'AF Virois : "C'est ça la magie de la Coupe de France"