Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 8 janvier

Bélier

Faites un jogging, du vélo ou prenez un bon bain chaud aux huiles essentielles, mais détendez-vous !

Taureau

Vous devrez faire preuve d'un peu plus de bonne volonté. Dépêchez-vous de mener à bien vos grands projets.

Gémeaux

Pourquoi ne pas changer vos petites habitudes ? Ne vous laissez pas enfermer dans la routine.

Cancer

Si vos nuits sont plus courtes, vos journées vous semblent de plus en plus longues. Il est temps de vous reprendre en main.

Lion

Ne comptez que sur vous-même. Au moins, vous êtes sûr que vous êtes une source fiable et que vous pouvez vous faire confiance.

Vierge

Il est temps de donner une forme concrète à vos idées. Prenez le temps de nouer des contacts utiles à votre carrière.

Balance

Vous devez prendre le temps de vous détendre et de vous divertir. Vous ferez disparaître le stress en vous changeant les idées.

Scorpion

La patience n'est pas votre fort, mais il faudra pourtant faire un effort pour ne pas gâcher vos chances.

Sagittaire

N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, parfois, un peu d'égoïsme ne fait pas de mal !

Capricorne

Ne vous impatientez pas au moindre contretemps. Appliquez les techniques de relaxation.

Verseau

Vous saurez faire la part des choses et vous ferez des avancées vertigineuses aujourd'hui.

Poissons

Faites un peu plus attention à ce que vous mangez et surtout faites de vraies pauses repas.