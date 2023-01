Manche. "Le combat est terminé et nous sommes vaincus" : une boucherie baisse le rideau

"C'est avec beaucoup de tristesse et d'impuissance que nous sommes contraints aujourd'hui de baisser le rideau." Depuis mardi 3 janvier, un long message est laissé par les gérants Emilie Lenoir et Sylvain Coquelin sur la vitrine de leur boucherie, à Lessay. Le commerce a dû fermer ses portes juste après les fêtes, une des premières victimes de la crise énergétique.

La flambée des prix de l'énergie

Ouvert en 2019, le commerce avait réussi à fidéliser ses clients, la Covid-19 a également aidé Emilie et Sylvain. Puis, "les charges, la flambée des prix de l'énergie et des matières premières sont devenues insurmontables", expliquent mercredi 4 janvier Emilie Lenoir à Tendance Ouest. Ils assurent s'être battus de toutes leurs forces pendant des mois et ont souhaité continuer jusqu'aux fêtes par respect pour les clients. "Il est temps maintenant de rendre les armes, le combat est terminé et nous sommes vaincus", concluent Emilie Lenoir et Sylvain Coquelin.