Lettre prioritaire. Finis le timbre rouge, place à la dématérialisation

Nouvelle année, nouveau cap pour La Poste. Une volonté forte : réduire de 25 % son empreinte carbone. Comment ? En supprimant l'envoi postal "prioritaire" en 24 h. C'est la fin du timbre rouge, et la fin de l'avion qui acheminait chaque jour ce type de courrier. Un changement qui reflète aussi l'évolution des usages puisqu'en 2021, cinq lettres prioritaires par an et par foyer étaient envoyées contre 25 courriers par an et par foyer en 2010. Depuis le mardi 1er janvier, les clients doivent passer par l'application, le site web de l'opérateur ou se rendre dans un des bureaux.

Couacs du début

Les agents prennent en main la nouvelle procédure pour accompagner la clientèle à l'envoi du courrier prioritaire. Qui dit dématérialisation dit technologie. Les envois prioritaires peuvent à présent se faire directement en ligne depuis chez soi, depuis son ordinateur ou son smartphone… Du moins en théorie. Car en pratique, certains clients se sont retrouvés face à un mur lors de leur démarche en ligne. Concrètement, le client met sa lettre en ligne et celle-ci est imprimée dans le bureau de poste le plus proche de son lieu de destination puis distribuée, comme avant, dans les 24 heures.

Pour numériser sa lettre papier, le premier réflexe, pour ceux qui utilisent leur smartphone, est de prendre en photo le document pour le mettre en ligne. Erreur. Seuls les "documents texte" type format .pdf, .word ou encore .doc sont acceptés sur le site de La Poste. Parmi les problèmes relevés, le paiement. Si vous n'êtes pas parvenu à faire votre envoi depuis chez vous, vous pouvez vous rendre à La Poste, et les agents vous aident à faire la démarche depuis des smartphones.

Ecoutez ici : témoignages clients Impossible de lire le son.

Attention, prévoyez la carte bleue car le paiement en ligne nécessite de régler par carte bancaire. Lors des premiers jours de mise en place de la nouvelle procédure, l'application des agents a connu quelques dysfonctionnements à Alençon. Certains clients ont dû prendre leur mal en patience pour parvenir à envoyer leur courrier. Autre point qui fait grimacer la clientèle : l'augmentation du service qui passe de 1,28 € à 1,43 €.

A noter qu'il est toujours possible d'envoyer du courrier avec le timbre rouge si vous en avez en réserve.