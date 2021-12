Avec la future ligne 7, les bus vont chasser un peu plus les voitures du centre-ville

“Les ralentissements y sont insupportables. Aux heures de pointe, un bus met parfois 30 minutes de plus qu’aux heures creuses”, a rappelé Yvon Robert, vice-président de la communauté d’agglomération, le 7 juillet lors d’une réunion publique. Une seule solution pour fluidifier cette ligne au fort potentiel, mais peu séduisante pour l’usager à cause de ses irrégularités : chasser les voitures sur certaines portions et créer des sites propres aux bus, vélos et taxis.

Réservé aux bus

Dix millions d’euros vont donc être débloqués pour réorganiser la ligne qui, après les travaux, n’ira plus jusqu’à Isneauville, au nord, mais aura pour terminus Bois-Guillaume. Où seront tracées les nouvelles voies réservées aux bus ? Dans la descente de la route de Neufchâtel, place du Gal de Gaulle, rue de la République (les voitures ne pourront plus circuler dans le sens sud-nord), sur le pont Corneille et rive gauche (rues Lafayette et d’Elbeuf), où la place Carnot sera elle aussi profondément repensée.

Au total, quatre kilomètres de voies propres vont voir le jour. En face de l’Hôtel de Ville, le flux entre bus et voitures sera, par exemple, divisé : les premiers passeront plus près de la mairie, tandis que les secondes, dans les deux sens, longeront la place côté rue Lecanuet.

Un tel plan, chassant par endroits les automobiles, ne fera évidemment pas que des heureux. “Aucun projet n’est parfait, mais nous avons cherché le consensus tout en étant radical là où il fallait l’être”, a estimé M. Robert. Début des travaux fin 2011.