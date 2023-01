Handball. La JS Cherbourg enregistre un départ et une arrivée

Du mouvement à la JS Cherbourg ! Lucas Musy, 23 ans, 1,85 m et 80 kg, qui évoluait jusqu'ici au poste d'arrière gauche à Lanester, dans le Morbihan, débarque chez les Mauves jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club manchois lundi 2 janvier. Il rejoint Ruben Rio, annoncé quelques jours plus tôt. En parallèle, Lucas Jametal, 22 ans, 1,92 m et 82 kg, quitte Cherbourg pour rejoindre les rangs de Saran dans le Loiret.

Reprise du championnat le 31 janvier

La JS Cherbourg reprendra la compétition en Proligue le mardi 31 janvier, avec un match en retard contre Massy en région parisienne, à domicile, avant de jouer à nouveau contre Massy le vendredi 3 février. Le club est 13e sur 16 à mi-saison.