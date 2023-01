Loisirs. Le Cotentin prend un air d'Espagne avec le festival Cinemovida

Films en espagnol, exposition du photographe Pedro Leal, conférence sur Le Cid… Cette fin du mois de janvier va rimer avec culture espagnole et latino-américaine dans le nord-Cotentin. Du vendredi 27 janvier au dimanche 12 février, le festival Cinemovida, organisé par l'association Mancha (Mouvement d'amitié normand pour la culture hispano-américaine), s'attelle à faire vivre, plus que jamais, la culture hispanique. Gilles Groult est un membre fondateur de l'association et organisateur de l'événement. Il évoque les temps forts de cette 33e édition.

Une édition tournée vers Castille-et-León

"Chaque année, on a pour habitude de choisir une région d'Espagne et une région d'Amérique latine. Cette année, pour plusieurs raisons, notamment la semaine de l'Amérique latine fin mai, on se focalise sur une région d'Espagne", annonce Gilles Groult. Et le choix de l'association s'est porté, pour 2023, sur Castille-et-León. "C'est une région qui a donné son nom à la langue que l'on parle aujourd'hui. Les Castillans représentent la variété de la langue espagnole", relève-t-il. À ce sujet, Gilles Groult animera une conférence autour d'un personnage venu de Castille : "Le Cid : Rodrigue avait-il vraiment un cœur ?", mardi 7 février, à 18 heures, à la Maison de l'étudiant à Cherbourg. Il tentera de rétablir la vérité au sujet du célèbre personnage.

Films, expositions… les intemporels

Le festival Cinemovida propose la projection de films en lien avec l'Espagne. Une quinzaine seront projetés en version originale au cinéma Odéon de Cherbourg, dont Lettre à Franco (Mientras Dure la Guerra), Les repentis (Maixabel), Nos soleils (Alcarràs), As Bestas ou encore Le jour de la bête (El día de la bestia). "On choisit certains films en lien avec la thématique mais aussi pour créer un débat avec le public", précise Gilles Groult. C'est le cas notamment du film Le Fantôme de la Liberté, jeudi 9 février à 16 heures. Parler intemporalité, c'est aussi évoquer Pedro Leal, "un photographe professionnel du sud de l'Espagne", qui expose son travail à l'occasion. Il souffle le chaud et le froid sur les paysages espagnols et entraîne son public dans un voyage nord-sud au cours duquel s'inverse la vision habituelle de l'Espagne. Le vernissage aura lieu le 10 février, à 18 h 30, en musique - avec le groupe EDZO -, et c'est à voir du 7 février au 7 mars à L'Autre Bar de Cherbourg.

Avec de nombreuses nouveautés

Cinemovida innove par ailleurs puisque cette année, le festival travaille avec l'association mémorielle le 24 août 1944. Celle-ci organise, du 7 février au 7 mars, à L'Autre Lieu de l'Espagne René Lebas, une exposition de photos faites par les hommes de la Nueve, c'est-à-dire la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, dont faisaient partie de nombreux Espagnols. L'univers du dessin sera aussi présent avec des portraits de femmes, dans L'Autre Lieu.

Pratique. Horaires des séances de films et programmation complète du festival : associationlamancha.fr.