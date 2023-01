Eure. Des concessions automobiles une nouvelle fois visées par des feux

Dans la nuit du Nouvel An, entre samedi et dimanche, trois concessions automobiles d'Évreux (Peugeot Normanville, Citroën et Toyota) avaient été victimes d'incendies. Des véhicules avaient été brûlés.

Les garages Peugeot de Normanville et Citroën d'Évreux ont une nouvelle fois été victimes d'actes de vandalisme dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 janvier. Chez Peugeot, 46 véhicules, sur le parc extérieur, ont été détruits par les flammes et cinq voitures ont été endommagées. Chez Citroën, là aussi sur le parc extérieur, douze véhicules sont partis en fumée et dix voitures ont été endommagées.

Les deux incendies se sont déclarés quasi simultanément, un peu avant 1 heure chez Peugeot et un peu après 1 heure chez Citroën. Au total, 43 pompiers ont été mobilisés sur ces interventions. Police et gendarmerie se sont rendues sur place pour les besoins de l'enquête.