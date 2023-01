Argentan. Vous vous amusiez : eux assuraient votre sécurité bénévolement !

C'est une initiative unique dans toute notre région, qui existe depuis plus de quinze ans : chaque nuit de la Saint-Sylvestre, de 20 heures à 6 heures du matin, dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour d'Argentan, les bénévoles de la Protection civile organisent l'opération "Saint-Bernard".

Le 31 décembre au soir, ils ont emmené gratuitement les fêtards là où ils allaient faire la fête. Et au petit matin du 1er janvier, ils sont allés les rechercher. "C'est pour éviter qu'il y ait des accidents de la route, explique Bruno Pitrou (photo ci-dessus), qui est à la tête de cette initiative. Et depuis qu'on fait ça, il n'y a eu aucun accident grave à déplorer sur les routes du secteur." Dans les coulisses, la logistique est importante, avec bien sûr des chauffeurs et des accompagnateurs, une flotte de véhicules prêtés par des entreprises locales, et des bénévoles pour répondre aux appels téléphoniques, mais aussi pour ravitailler tout ce petit monde au cours de la nuit. En tout, ce sont plus d'une trentaine de personnes qui ont décidé de consacrer leur nuit de la Saint-Sylvestre à la sécurité des fêtards.

Pourtant, restrictions budgétaires obligent, les aides s'amenuisent et cette initiative a failli ne pas être organisée cette fois-ci. Mais les bonnes volontés restent les plus fortes, les Saint-Bernard bénévoles ont une nouvelle fois pu être à pied d'œuvre. Prochain rendez-vous le soir du 31 décembre 2023 !