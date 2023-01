Cherbourg. Animaux : la police s'équipe d'un lecteur de puces !

Perdus sans collier mais pucés ! Les policiers de Cherbourg sont désormais dotés d'un lecteur de puces qui leur permet d'accéder au Fichier national d'identification des carnivores domestiques (I-Cad) en France.

Recherche d'animaux perdus et de leur détenteur

Ce nouvel outil a été offert à un policier référent ayant participé à la formation proposée par l'association Les 4 pattounes qui en a fait don au commissariat. Il facilitera ainsi la recherche des animaux perdus ou l'identification formelle de leur détenteur, mais leur servira aussi dans le cadre d'un contrôle des mouvements d'animaux, de la lutte contre les trafics et de la surveillance de la dangerosité dans l'espèce canine entre autres…

"Il s'agit de la plus grosse base de données européenne dédiée aux animaux carnivores domestiques, et la seule à disposer des informations complètes relatives à leur identification sur le territoire français (puces électroniques et tatouages) et à leurs détenteurs (professionnels ou particuliers)", annonçait la police de la Manche vendredi 30 décembre.