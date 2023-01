Rouen. Découvrez les prénoms les plus donnés dans la ville en 2022

Un peu de changement dans le palmarès des prénoms les plus donnés à Rouen pour l'année 2022.

5 050 naissances ont été enregistrées par les services d'état civil de la commune au cours de l'année.

Gabriel et Ambre en tête

Chez les garçons, Gabriel a toujours la cote et reste le prénom le plus donné, comme en 2021. Suivent Léo, Louis, Raphaël et Maël, qui n'était même pas dans le top 10 l'an passé.

Chez les petites filles, Ambre, cinquième prénom le plus donné à Rouen en 2021, passe en tête en 2022. Suivent Alba, qui fait son entrée dans le top 10, Louise, Rose et Jade.