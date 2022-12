Orne. Une maison détruite par les flammes

Un incendie s'est déclaré dans une maison d'habitation dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 décembre à Moulins-la-Marche, entre l'Aigle et Sées. Les pompiers sont intervenus vers 1 h 30 au lieu-dit Enfernel. D'importants moyens de secours ont été déployés avec des renforts venus des casernes de l'Aigle et d'Alençon. La maison d'environ 100 m² a été entièrement détruite. Au petit matin, les pompiers étaient toujours sur place pour des opérations de déblaiement et de reconnaissance. L'occupant des lieux est recherché.