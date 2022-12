Rouen. Allée Eugène Delacroix : deux personnes agressées dans la nuit

Une agression près de la rue Jean-Lecanuet à Rouen. Vers 3 h 45 du matin à Rouen, la police secours est à ce moment-là en patrouille rue Jean-Lecanuet. Les policiers aperçoivent deux personnes courir vers leur voiture. Les forces de l'ordre s'arrêtent pour savoir ce qu'il se passe. Les deux personnes affirment aux policiers s'être fait agresser, l'une deux est blessée au visage. Les auteurs des faits leur ont volé des chaussures et une sacoche avec les papiers d'identité d'une des victimes. Après des recherches, la police a interpellé quatre suspects rue des Tonneliers à Rouen vers 4 heures du matin âgé de 20, 21, 17 et 19 ans. Ils ont ensuite été placés en garde à vue pour vol avec violence en réunion. L'un d'eux avait sur lui les objets dérobés : paires de chaussures et papiers d'identité.