Flers. Julien Clerc interprète les grands succès de la chanson française

Après cinquante ans de carrière et vingt-cinq albums studio, Julien Clerc offre une adaptation acoustique des classiques de son répertoire ainsi que de ses deux albums sortis en 2021 : Les Jours Heureux et Terrien. Mais à ses propres titres , il mêle un hommage aux plus grands noms de la chanson française qui l'ont inspiré au début de sa carrière.

L'artiste qui collectionne les disques d'or sera entouré d'un duo de musiciens pour cette version acoustique. Il nous transporte de Boum ! du fou chantant Charles Trenet à For me formidable de Charles Aznavour en passant par Dis quand reviendras-tu ? de Barbara, À bicyclette d'Yves Montand, La valse à mille temps de Jacques Brel…

On ne peut oublier non plus Édith Piaf, Gilbert Bécaud, Pierre Bachelet, Arno, autant d'artistes repris par la voix envoûtante de Julien Clerc.

L'artiste remontera le temps pour cette soirée exceptionnelle qui restera dans les mémoires ! Julien Clerc au Forum de Flers, samedi 28 janvier à 20 heures.