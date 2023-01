Alençon. Charlie Winston et sa pop-folk sur la scène de la Luciole

De Charlie Winston, chacun se souvient du tube "Like a hobo" qui a révélé une identité musicale forte, à la fois folk et rock.

Son nouvel album "As I Am", le cinquième de la carrière de l'artiste, est sans doute le plus introspectif, créé dans le huis clos forcé des confinements. Mais c'est aussi le fruit d'une collaboration généreuse avec Vianney. "Ce titre As I Am a la valeur d'un mantra, explique Charlie Winston. C'est un moyen de rappeler qui je suis et ce que je fais." La tournée européenne du chanteur anglais qui délivre un message universel et bienveillant fait étape dans l'Orne.

Charlie Winston sera à La Luciole, à Alençon, vendredi 27 janvier à 20 heures.