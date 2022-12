Rouen. Nouvel an : comment ouvrir les huîtres sans se blesser ?

Au Nouvel an, les huîtres sont un des mets festifs qui se retrouvent très souvent à table. Mais comment les ouvrir sans se blesser ? Cette interrogation revient chaque année au moment des fêtes. Olivier Onfroy travaille à L'Écaillerie rouennaise, un stand situé au cœur des halles alimentaires Agrivin (Biltoki) de Rouen. Selon lui, il faut "être prudent, prendre son temps et prendre les huîtres sur le côté et surtout pas par-derrière car sinon le couteau finit dans la main." Et pour les ouvrir correctement, certains ustensiles sont à éviter comme "les couteaux de cuisine très pointus pour éplucher les légumes. Il faut prendre un couteau à bout rond et surtout bien plat."

Bien tenir son couteau pour ne pas se blesser

Ouvrir les huîtres n'est pas une opération facile, pour ce faire, il est indispensable de connaître certaines techniques. "Il faut tenir fermement le petit couteau à huîtres avec le bout du pouce et faire venir l'huître dans le couteau et pas l'inverse, sinon ça a tendance à déraper", précise Olivier Onfroy. À noter aussi qu'il ne faut pas forcer pour ouvrir l'huître car des dépôts de coquilles pourraient s'infiltrer dans la chair.

Quand les ouvrir ?

Il est possible de les ouvrir "de deux à six heures avant de les déguster", explique Olivier Onfroy. Mais attention, il faudra les conserver au frais et enlever un peu leur eau. Vous pouvez aussi les disposer sur un petit lit de glace avec, pour la décoration, des algues. Selon l'écailler, les huîtres se marient parfaitement avec un champagne bien frais, idéal donc, pour célébrer la nouvelle année.