[Exclusif] Vacances de Noël. Le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye se repose dans la Manche

"Mais oui c'était bien lui." Cette lectrice fidèle de la bibliothèque Jacques-Prévert, à Cherbourg, ne s'était donc pas trompée. Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, était de passage dans ce lieu de lecture jeudi 29 décembre, dans l'après-midi, en compagnie de son épouse et de ses enfants.

Des vacances dans la Hague

Le ministre vient souvent dans le nord-Cotentin pour y passer quelques jours de repos depuis "cinq bonnes années" : "Nous avons une maison de vacances à Omonville-la-Rogue", explique-t-il à Tendance Ouest. "Nous venons plus rarement d'habitude à Noël et nous nous sommes finalement dit que c'était bien de venir cette année à cette période."

Pap Ndiaye nous confie aussi "préparer la rentrée" : "C'est quelques jours de repos et du travail en même temps." Il aime beaucoup le nord-Cotentin : "Ce sont les promenades, les sentiers de randonnée, la pêche, la Cité de la Mer, on aime beaucoup les jardins comme celui de Vauville, et puis se baigner l'été. Cherbourg est une très belle ville."

À la bibliothèque, Pap Ndiaye avait entre ses mains le livre La ferme africaine, un roman autobiographique écrit par Karen Blixen, paru en 1937, qui décrit l'Afrique de l'est du début du vingtième siècle, notamment le Kenya, ses cultures, ses traditions, sa nature. Bonne lecture !