Votre horoscope signe par signe du vendredi 6 janvier

Bélier

Beaucoup d'agitation et un brin de désinvolture risquent de vous agacer un peu aujourd'hui. Ne vous acharnez pas sur les détails



Taureau

Il faut être persévérant pour avoir une chance de vous démarquer face à une concurrence bien présente qui ne fait aucune concession.



Gémeaux

Vous êtes ravi d'apprendre l'opinion de certains ou vous rejoindrez un soutien salutaire auprès d'un proche.



Cancer

En prévision de la complicité et des moments de romantisme. Vous aurez de quoi faire ce qui vous évitera de penser à autre chose qu'à l'amour.



Lion

Les échanges concernant les questions d'argent vous seront particulièrement favorables, approfondissez ce qui est en cours.



Vierge

Vous vivez chaque émotion comme une offense à votre sensibilité. Vous êtes confronté au dynamisme survolté du monde et vous risquez de mal le vivre.



Balance

Les échanges se renforcent et votre créativité trouve enfin à s'épanouir et à s'exprimer harmonieusement !



Scorpion

Vous passez de purs moments de détente avec votre partenaire, c'est vraiment ce qu'il vous faut pour vous sentir bien.



Sagittaire

Depuis le temps que vous attendiez de pouvoir aimer sans avoir d'autres préoccupations et bien c'est l'occasion. Ne pensez qu'à vous et profitez des bons moments



Capricorne

Une rencontre imprévue dans un lieu hors du commun vous plonge dans une situation que vous ne maîtrisez pas totalement.



Verseau

Vous vous rendez compte de ce qui vous est vraiment utile et de ce qui ne l'est pas et vous pensez à installer des changements pour devenir plus rentable.



Poissons

Votre besoin de vous justifier à tout prix risque de faire virer à l'orage la conversation la plus banale, tempérez-vous et sachez argumenter sans agresser.