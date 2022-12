Nouvel an. Quels sont les déguisements tendances ?

La Saint-Sylvestre, c'est la fête, et ça se ressent dans les déguisements de ceux qui décident de se grimer. "Ce qui marche c'est le disco, les paillettes, le fluo, affirme Sandrine Travers, gérante de Fête Sensation à Louvigny. Les gens ont besoin de couleurs après tout ce qu'il s'est passé."

Faire la fête en couleurs

Sans surprise son établissement connaît un gros pic de fréquentation à l'approche des fêtes de fin d'année, et les costumes demandés différents. Quand quelques semaines plus tôt on cherche à faire peur pour Halloween, c'est moins le cas à la fin du mois de décembre. "Les costumes de superhéros marchent aussi beaucoup, tout comme ceux liés à des personnages de série."

Évidemment l'enseigne n'est pas passée outre l'énorme buzz de La Casa de Papel, et vend toujours des costumes rouges. "On a un peu de demandes avec la série Mercredi de Netflix", assure Sandrine Travers.

Mais ce qui prévaut c'est bien le thème hippie, les années folles… Des lunettes fluo, du maquillage, une perruque pop, un pantalon pattes d'eph' et le tour est joué selon la commerçante.

Sandrine Travers Impossible de lire le son.

Autre particularité de cette année, Sandrine Travers remarque des soirées à thème bien particulières. "Les gens prennent la première lettre de leur prénom et doivent trouver un déguisement qui commence par cette lettre. Exemple, si on s'appelle Catherine on peut venir en coccinelle ou en plein d'autres choses originales", s'amuse-t-elle.