Votre horoscope signe par signe du jeudi 5 janvier

Bélier

La journée est idéale pour débuter une négociation ou au contraire, clôturer des situations peu rentables



Taureau

Ne prévoyez rien à l'avance, ce n'est pas la meilleure journée pour envisager un tête-à-tête amoureux, vous êtes débordé par vos obligations et vous devrez composer avec.



Gémeaux

C'est le moment de rembourser vos dettes ou de placer vos économies ou encore de récupérer des choses prêtées. Vous préparez intelligemment le terrain de vos prochaines activités.



Cancer

Ne vous laissez pas dérouter par les réactions de votre entourage, gardez vos résolutions et votre cap.



Lion

Votre énergie est en légère baisse, fuyez les activités trop intenses et prenez le temps de vous reposer.



Vierge

Vous cherchez à rendre votre quotidien plus stable, plus chaleureux ou plus sécurisant, c'est une bonne chose mais faites attention de ne pas en faire trop



Balance

Près de vous se trouve quelqu'un qui vous aime, avec qui vous pouvez être très heureux mais vous devez vous préoccuper un peu plus des sentiments de cette personne



Scorpion

Cette journée sera déterminante au plan matériel car vous donnerez les preuves pour avancer vers la sécurité.



Sagittaire

C'est une journée intéressante au niveau financier et professionnel, les négociations sont conclues avec succès. Il est possible que vous commenciez une nouvelle étape dans votre travail



Capricorne

La bienveillance et la sensualité s'invitent dans votre vie amoureuse. Vous allez déployer tous vos atouts charme pour combler votre moitié.



Verseau

Vous vous rendez compte de ce qui vous est vraiment utile et de ce qui ne l'est pas et vous pensez à installer des changements pour devenir plus rentable.



Poissons

Aujourd'hui, Les décisions que vous prenez risquent d'affecter votre famille mais sont indispensables.