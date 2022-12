Clécy. L'homme de 69 ans disparu retrouvé à Rouen et emmené à l'hôpital

Lundi 26 décembre, un homme de 69 ans disparaissait dans la nature alors qu'il devait rejoindre son domicile à Clécy. Puisqu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer, la gendarmerie du Calvados s'en est très vite inquiétée et a diffusé un appel à témoins sur ses réseaux sociaux. Bonne nouvelle, le disparu a été retrouvé.

Un homme totalement désorienté

À bord de sa Fiat Punto il a conduit jusqu'à Rouen et "dans un moment de lucidité", indique la gendarmerie, il est allé frapper à une porte mercredi après-midi. Les policiers de Rouen ont ainsi pris en charge l'homme, l'amenant à l'hôpital, alors qu'il venait de passer deux jours dans la nature. La famille de l'homme âgé et totalement désorienté a ainsi pu être contactée, et elle est venue le chercher par la suite.

D'importants moyens avaient été mis en œuvre par les gendarmes du Calvados pour le retrouver. De nombreuses patrouilles en voiture ou à moto ont été dépêchées, le sud du département a été "criblé au peigne fin", explique la gendarmerie. Un hélicoptère a même survolé le ciel pendant une bonne heure, passant au-dessus des principaux axes routiers que le disparu aurait pu emprunter.