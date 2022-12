Seine-Maritime. Vous voulez tester le bain du 1er janvier ? Quelques conseils

Se baigner dans une eau à moins de 10° est une activité pratiquée par une poignée de seinomarins au quotidien. Mais tous les 1er janvier, en fin de matinée, ils sont beaucoup plus nombreux sur les plages de Dieppe, Saint-Valery-en-Caux, Fécamp ou encore Étretat pour se jeter à l'eau. Une tradition qui remonte aux années 30. Si l'aventure vous tente mais que vous n'êtes pas un habitué de cette nage en eau "fraîche", voici les conseils de deux pratiquants.

Brigitte Hamonic, présidente du club des Pingouins (Dieppe)

"Il y en a qui ne se baignent que le 1er janvier. Moi je trouve ça dangereux. Le premier conseil, c'est de vraiment en avoir envie, être motivé. Il ne faut surtout pas se forcer. C'est très psychologique. Le corps se prépare à baisser sa température. Il faut éviter de mettre la tête dans l'eau. Peut-être, également, se jeter d'un coup dans l'eau. Quand on marche dans l'eau, ça coupe les jambes, la circulation."

Emmanuel Hodierne, pratiquant quotidien à Fécamp

"Il n'y a aucune contre-indication, sauf pour les problèmes cardiaques. Il faut quand même avoir le cœur solide. Il y a un choc thermique. Bien sûr, évitez de vous baigner si le réveillon a été trop arrosé. Sinon, il faut se déshabiller au dernier moment. On se mouille légèrement et on y va. Il ne faut pas rester trop longtemps dans l'eau. Pour un novice, une dizaine de brasses c'est bien. Ensuite il faut se rhabiller très vite en commençant par les organes vitaux. On se sèche la tête et le torche. On met son tee-shirt et son pull et on finit par les chaussettes."