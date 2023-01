Nord-Cotentin. Vidéaste, François Dourlen a le vent en poupe !

Il a cette manière bien à lui de prendre la parole sur les réseaux sociaux, avec naturel et comme si de rien n'était : tiens François Dourlen partage son dernier projet vidéo ! Il y a des personnes comme ça qui semblent tout transformer en or. Mais ne vous y trompez pas : pour en arriver là, François a travaillé sans relâche.

Depuis 2013 et ses toutes premières photos-montage, le paysage cotentinois ne saurait faire sans lui. Car au vu de toutes les photos et les vidéos qu'il a à ce jour créées pour faire rayonner le Cotentin : quel ambassadeur ! “J'ai la chance d'avoir fait de ma passion, mon métier, et d'avoir le luxe de filmer ce que j'aime.” Et ce qu'il aime François, c'est le Cotentin, son littoral, ses habitants.

Un présent par nature

Il n'y a pas toujours vécu. Le travail, la vie l'ont emmené un temps à Paris, puis François, alors jeune professeur d'histoire, est devenu papa. “J'ai voulu donner cette même possibilité à ma fille : celle de grandir comme moi dans le Cotentin. Alors nous sommes revenus.”

Cette transmission, celle d'une terre puissante qui s'offre comme un cadeau de génération en génération, François a voulu la traduire dans une nouvelle vidéo toute aussi vibrante. Diffusé depuis Noël pour le compte de l'Office de tourisme du Cotentin, Un présent par nature, est un shoot d'émotion. Posée sur les images, fragile et tendre, la voix de la comédienne Carmen Kassovitz boucle le projet merveilleusement (elle est au casting du film Tempête également tourné dans la Manche et actuellement sur les écrans). “Le Cotentin est pour moi un cadeau que j'ai reçu de mes parents et que je fais à mes enfants", ajoute le passionné. "Je dédie cette vidéo à tous les amoureux de la région et à ceux qui, à coup sûr, le deviendront.”

Filmer les courses au large

Depuis deux ans et demi, François Dourlen a vraiment fait le choix de se consacrer à la réalisation de vidéos et de films. Il n'est plus enseignant. Il est régulièrement missionné sur les grands événements nautiques pour filmer les skippers dans leurs défis.

Vendée Globe, Route du Rhum ou Transat Jacques Vabre, les compétitions à la voile ne manquent pas, et François ne boude pas son plaisir, lui qui aime aussi naviguer. “Je fais de la voile depuis mon enfance, ces bateaux m'ont toujours fait rêver. Je passais des heures à les feuilleter dans les magazines... Aujourd'hui c'est fou de naviguer sur ces fusées avec Charlie Dalin ou François Gabart : mon métier est vraiment génial , conclut-il.