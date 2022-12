Sauvetage . Un navire de pêche de Granville assisté entre Guernesey et Jersey

Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 décembre, un bateau de pêche a dû faire face à une voie d'eau importante et non maîtrisée à bord au large de Jersey, dans le nord-ouest de l'île. Selon nos informations, il s'agit du Cœlacanthe, un chalutier d'une vingtaine de mètres dont son port d'attache est basé à Granville.

Des conditions en mer difficiles

Peu après minuit, l'équipage a alors demandé une assistance immédiate, les pêcheurs se préparant à évacuer le navire en cas de nécessité. À ce moment-là, les conditions de mer sont difficiles avec un vent établi de sud-ouest de force 5 à 6 (près de 50 km/h).

L'hélicoptère Caïman engagé

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a alors diffusé un message de détresse et dérouté plusieurs navires privés qui naviguaient dans le secteur. L'hélicoptère Caïman de la Marine nationale, basé à Maupertus, a également été engagé, tout comme le canot de la Royal national lifeboat institution (RNLI) de Saint-Hélier. "Une fois sur zone, l'hélicoptère Caiman Marine treuille un plongeur et une motopompe à bord du navire de pêche afin de renforcer les capacités de pompage, cette action permet d'étaler la voie d'eau", explique la préfecture maritime.

La SNSM de Granville entre en jeu

Le bateau de la RNLI de Guernesey a ensuite eu pour mission de prendre en remorque le navire de pêche qui a perdu sa capacité de propulsion. Ce fut ensuite au tour de la vedette SNS 074 Notre-Dame-du-Cap-Lihou de Granville, de prendre le relais. Le convoi est finalement arrivé devant le port de Granville vers 13 heures mais devra attendre la marée du soir avant de pouvoir rentrer au port.