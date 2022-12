Manche. Collision entre une voiture et un camion poubelle : une femme de 18 ans blessée

Peu après 8 h 50, mercredi 28 décembre, les sapeurs-pompiers et les gendarmes ont été appelés après une collision entre une voiture et un camion de ramassage des ordures ménagères sur la départementale 42 à La Brèche aux Charrières, à hauteur Saint-Jacques-de-Néhou, entre Saint-Sauveur-le-Vicomte et Bricquebec.

Trois personnes au total sont impliquées dont une jeune femme de 18 ans ayant dû être désincarcérée dans son véhicule selon les secours. Légèrement blessée, la victime a été transportée médicalisée par une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) à l'hôpital Pasteur à Cherbourg. Les deux ripeurs, deux hommes âgés de 29 et 33 ans, sont indemnes.

La route a été coupée dans les deux sens de circulation pendant l'intervention des secours sur le secteur de Saint-Jacques-de-Néhou. Les circonstances de l'accident ne sont pas précisées.