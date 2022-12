Normandie. Les alertes Météo France, comment ça marche ?

Les cinq départements de Normandie sont en vigilance jaune aux vents violents en Normandie, mercredi 28 décembre. Seule l'Orne est épargnée selon Météo France. Dans la Manche, le coup de vent devrait arriver en fin de matinée, vers midi pour le Calvados. Pour la Seine-Maritime et l'Eure, ça sera dans l'après-midi.

Sur toute la façade de la Manche, le vent devrait être de force 8, soit entre 62 et 71 km/h. Des rafales jusqu'à 80 km/h pourraient souffler dans le Cotentin, et jusqu'à 75 en Seine-Maritime.

Une alerte à prendre dans un contexte

Météo France diffuse ses alertes avec plusieurs temporalités. Il y en a à 24 heures, 48 heures ou dans les trois jours. Cela permet aux autorités comme les préfectures, les secours, les gendarmes… de se préparer. C'est aussi valable pour la population.

Les alertes sont déclenchées quand les conditions météorologiques franchissent des seuils calculés par Météo France. Ce ne sont pas les seuls critères. "Suivant la période, ça n'aura pas le même impact. Par exemple, des vents modérément fort après une grosse période de pluie et des arbres qui ont encore leurs feuilles, là peut-être que les arbres vont avoir plus tendance à tomber qu'une alerte jaune au mois de janvier ou finalement, ça fait déjà trois mois qu'il y a du vent, il n'y a plus de feuille sur les arbres", illustre Cédric Derrien de Météo France à Rennes. Il poursuit : "Les premiers jaunes pour du verglas par exemple, là c'est super important car les gens vont être surpris." Si Météo France reste dans ses seuils scientifiques, elle laisse une part de modulation. "Du vent quand les campings sont pleins, on va peut-être avoir tendance à ouvrir le parapluie un peu plus. On tient compte de phénomènes aggravants, qui vont justifier de plutôt ouvrir un peu plus le parapluie et prévenir plus tôt", décrit-il.

D'autres critères sont pris en compte : l'étendue spatiale du phénomène météo, entre une zone restreinte ou tout un département. Il y a aussi le degré d'incertitude, la probabilité que cet événement arrive ou pas. Pour Météo France, quand il y a une alerte, il faut donc y prêter attention, et adapter son comportement.