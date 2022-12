Manche. Accueil des Ukrainiens : le bilan chiffré de la Croix-Rouge

L'Ukraine subit depuis le jeudi 24 février 2022 une guerre contre la Russie. Ce conflit a poussé à l'exil plusieurs milliers de personnes, notamment des familles, mais majoritairement des femmes et des enfants. Le département de la Manche a rempli sa mission d'accueil.

Des appartements pour les réfugiés

Selon la Délégation territoriale de la Croix-Rouge française de la Manche, 349 ménages ukrainiens ont été accueillis dans le département notamment grâce aux organismes comme Soliha Normandie et Coallia Cherbourg.

Ces derniers ont pu mettre à la disposition des réfugiés des appartements allant du T1 au T4. Ceux qui n'ont pu bénéficier de logements ont trouvé refuge dans des foyers ou dans des hôtels. L'aide à l'installation a bénéficié à 25 foyers, soit 65 personnes au total.

Des Chèques d'accompagnement distribués

Jusqu'au mardi 15 novembre, 7 440 Chèques d'accompagnement personnalisé (CAP) avaient été distribués (1 630 à Saint-Lô, 3 700 à Cherbourg, 310 à Coutances, 1 225 à Avranches, 370 à Saint-Sauveur-le-Vicomte, et 205 à La Haye-du-Puits).

Cette aide s'élève à 50 € pour les enfants et 250 € pour les personnes ayant plus de 12 ans. Au moins 183 kits de rentrées scolaires et 10 jeux de société en ukrainien ont également été distribués aux enfants. Nourriture avec la Banque alimentaire, vêtements et téléphones ont aussi pu être distribués.

La volonté de rejoindre l'Irlande

Par ailleurs, de nombreux Ukrainiens souhaitent rejoindre l'Irlande et "se retrouvent à attendre plusieurs heures à la gare maritime de Cherbourg", selon la Croix-Rouge. Des collations sont alors offertes sur place, 1 248 jusqu'à aujourd'hui.