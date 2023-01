Le Havre. Le dessinateur Olivier Vatine croque le Petit Prince pour ses 80 ans

À l'occasion des 80 ans du Petit Prince, Olivier Vatine, originaire du Havre, vient de sortir une série de tirages limités afin de rendre hommage au personnage du livre français le plus lu au monde.

Olivier Vatine est un scénariste et dessinateur. Il est notamment le co-créateur et dessinateur de la série de science-fiction Aquablue. Dernièrement, il a sorti Niourk (adaptation du roman de Stefan Wul), Infinity 8 avec Lewis Trondheim ou encore Helloboy - Night of the Cyclops avec Mike Mignola.

"Au départ il s'agissait de la commande d'un collectionneur pour une illustration originale sur le thème de Petit Prince. Thomas Rivière qui gère les droits dérivés du personnage à vu mon dessin sur les réseaux sociaux et m'a contacté en vue de faire une affiche en tirage limité." Comme beaucoup d'entre nous, Olivier Vatine a lu Le Petit Prince dans son enfance. "Mes souvenirs sont flous mais je suis fan d'aviation. J'ai placé un Bréguet 14 dans l'illustration, clin d'œil à l'appareil iconique des pionniers de l'aéropostale."

Le Havrais d'origine vit désormais à Montpellier. Il se souvient, adolescent, de ses ballades le long de la côte jusqu'à Fécamp pour explorer les valleuses. "J'avoue que je suis devenu un peu sudiste. Résolution pour 2023 : revenir !"

Le tirage d'art d'Olivier Vatine est en vente sur le site internet du Petit Prince Collection.