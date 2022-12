Musique. Mariah Carey établit un nouveau record pour ce Noël 2022

Chaque année depuis 1994, Mariah Carey devient la reine de Noël grâce à son hit All I want for Chritmas is you. Un succès qui se renforce d'année en année, avec à chaque fois des records battus. Et 2022 n'a pas échappé à la règle.

Le 24 décembre, le jour du réveillon de Noël, sa chanson a été écoutée 21,27 millions de fois en 24 heures sur Spotify ! Son record précédent datait de noël 2021 avec 17,4 millions d'écoutes.

Elle devient aussi l'artiste au single le plus écouté sur une période de 24h, un record qui était jusqu'ici détenu par Adele depuis octobre 2021 lorsqu'elle signait son retour après 6 ans sans nouvel album avec Easy on Me. Le jour de sa sortie, le single avait cumulé 19,74 millions de streams sur la plate-forme Spotify.

Sur le podium des titres les plus écoutés sur une période de 24 heures, on retrouve un autre titre de Noël, la magie des fêtes triomphe !