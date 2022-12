Les Pieux. Quatre blessés dans une collision entre deux voitures

Quatre blessés légers dans un accident de la route lundi 26 décembre dans le Cotentin. Deux voitures se sont percutées vers 19 heures au Pieux, au carrefour Cornet. Les victimes sont deux hommes de 55 et 78 ans et deux femmes de 55 et 63 ans. Tous ont été transportés à l'hôpital de Cherbourg. Cette intervention a mobilisé quinze sapeurs-pompiers.