[Vidéo] Orne. Les agriculteurs font leur parade de Noël

Le rendez-vous était fixé à 17 h 15 au parking des écoles de Condé-sur-Sarthe, mais les participants sont arrivés au compte-gouttes jusqu'à 17 h 45 ce jeudi 22 décembre. Le parking s'est peu à peu rempli. Les Jeunes agriculteurs, parés, de leurs tracteurs décorés aux couleurs de Noël, ont joué le jeu de la parade devenue traditionnelle depuis le confinement. Le vent et les gouttes de pluie n'ont pas effrayé le public, au rendez-vous pour assister à ce défilé.

"Notre agriculture, votre futur"

Des guirlandes lumineuses et des sapins en guise de costumes, les tracteurs n'ont pas lésiné sur les coups de klaxon. L'un d'entre eux avait même un grand traîneau accroché à ses arrières. Cette parade qui a pour vocation de promouvoir l'agriculture locale et française est aussi un moyen pour les agriculteurs de se rapprocher de la population et de mettre de l'ambiance dans les rues à l'approche de Noël.

Escortés par sept policiers, les exploitants agricoles ont quitté le parking sur les coups de 18 heures. Direction le centre-ville d'Alençon jusqu'à un peu plus de 19 heures.

En même temps, des défilés de tracteurs étaient organisés au départ d'Argentan et de Moulin. Ce vendredi vers 18 heures, ce sera au tour des communes de Mortagne, Flers, Bellême et de Sées de profiter de cette parade festive.