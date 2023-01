Place du commerce. Pour consommer malin dans l'Orne

Un family concept-store de décoration pour toute la maison. Pour tous les goûts et tous les budgets, vous trouverez votre bonheur.

Valérie Largy vous accueille dans sa boutique de décoration conviviale, riche d'échanges et de partage, avec un univers et une sélection de produits qui lui ressemblent : décoration intérieure, ameublement, textile, accessoires, luminaires, senteurs, espace cadeau naissance et jeunes enfants. Et pour se démarquer des autres magasins de déco, elle travaille en majorité avec des fournisseurs français et écoresponsables.

Cosy & Family, 27 place de la République à Mortagne-au-Perche.