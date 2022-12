"Noël de l'intérieur". Le message de l'archevêque de Rouen pour les fêtes

"À chacun, à chacune, je souhaite un joyeux Noël. Cette année, les lumières extérieures sont moins nombreuses, pour économiser l'énergie sans aucun doute. Accueillons-le comme une invitation à vivre plus sobrement, et à recevoir la lumière de Noël à l'intérieur. À l'intérieur de nos familles, d'abord ! Elles sont chacune différentes mais toutes porteuses de vie. Que Noël éclaire nos affections, notre plaisir de partager la vie, nos joies d'être ensemble. Laissez-vous étonner par Dieu : Il choisit de venir à l'intérieur d'une petite famille, celle de Jésus, Marie et Joseph ! Accueillez-le à l'intérieur de vos familles ! À l'intérieur de nos cœurs, bien sûr ! Ils souffrent plus ou moins de ne pas être assez aimés, respectés, ou tout simplement considérés. Que Noël transforme les manques d'amitié et d'amour en espérance et en joie : le cœur de Dieu s'ouvre à tous par l'enfant de la crèche ! Dieu se fait proche pour être votre ami, votre amour !

À l'intérieur de notre monde, de nos villes, de nos villages, de nos quartiers ! La solidarité, la paix, la joie leur font-elles défaut ? Dieu ne s'y résout pas. Il croit en nous depuis que Marie a accueilli le message de l'ange, depuis que Joseph s'est mis en quatre pour Marie et son enfant, Jésus. Laissez-vous éclairer par les multiples initiatives pour la paix et la solidarité proposées aujourd'hui ! Pour éclairer le monde de l'intérieur, Dieu compte sur vous à la suite de Marie et Joseph, à la suite des bergers et des mages, avec Jésus. Oui, joyeux Noël, de l'intérieur de la crèche !"