Caen. Les urgences du CHU ne reçoivent plus de patients directement

Débordé face à la triple épidémie Covid-19, grippe et bronchiolite qui circule en ce moment en France, le CHU de Caen n'a pas d'autre choix que de modifier son organisation.

Pendant 15 jours

À compter du vendredi 23 décembre, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, le service des urgences ne recevra plus de patients directement. Il sera nécessaire d'appeler au préalable le Samu Centre 15. "Il ne sera plus possible de se rendre directement aux urgences du CHU sans y avoir été dirigé par le Samu Centre 15, chargé d'évaluer la situation et d'organiser la réponse médicale", précise dans un communiqué le plus grand hôpital de la Région.

Ce dispositif est mis en place pour 15 jours et pourra être prolongé selon l'évolution de la situation. Le CHU précise que les urgences pédiatriques et obstétricales continueront de fonctionner normalement.

D'autres services d'urgence

Si vous ressentez le besoin urgent d'avoir accès à une consultation médicale, il est conseillé tout d'abord de contacter son médecin traitant ou SOS médecin. "Le Samu Centre 15 peut être contacté pour toute urgence, pour apporter une réponse médicale et une orientation vers la structure de prise en charge la plus adaptée."

Les deux autres services d'urgence du plateau Caennais, localisés à la Polyclinique du Parc et à l'Hôpital Privé Saint Martin fonctionnent normalement. Le centre de soins non programmés de la clinique de la Miséricorde est lui ouvert au public de 8 heures à 20 heures.