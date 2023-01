Giel-Courteilles. Frère Benjamin : directeur d'études, musicien, écrivain, et bien plus

Benjamin est le dernier de sa fratrie, né bien après ses frères voilà quarante ans, à Draguignan (Var), dans une famille recomposée "pas spécialement chrétienne", souligne-t-il. Il se souvient d'avoir été timide et rêveur, de son enfance solitaire et insouciante, de ses balades à vélo, d'avoir grimpé dans les arbres. C'est à cette époque que sa mère tombe sur un livre qui parle d'un endroit en Bosnie-Herzégovine où la Sainte Vierge apparaît : le voyage sur place changera sa vie. "Le drame de ma vie, c'est mon père qui a quitté le foyer familial à ma naissance, je n'ai pas eu l'impression d'en souffrir durant mon enfance", mais c'est ce qui a rendu difficile l'adolescence de Benjamin, "habitée par la détresse. Heureusement, j'avais la foi. Mais aussi la musique".

Le voyage qui change sa vie

C'est parce qu'elle s'interrogeait sur la religion que sa mère a emmené Benjamin à Medjugorje. "J'avais neuf ans, nous sommes allés dans ce lieu très étonnant et bouleversant. C'est le ciel sur la terre. On s'est convertis les uns après les autres, on est devenus très chrétiens pratiquants. C'est comme si avant j'étais dans le Sahara et que je venais de découvrir une oasis, j'ai le sentiment d'avoir commencé à vivre à Medjugorje. Tout de suite, j'ai voulu devenir prêtre, pour partager, pour conduire les autres à cette oasis." À treize ans, Benjamin quitte le soleil varois, la communauté des béatitudes qui a organisé le voyage en Bosnie tient un internat dans les Vosges, "j'y ai vécu six années extraordinaires, j'ai vécu ma foi à fond". Vient ensuite le bac, puis un an de service civique dans une structure sociale pour être éducateur, une licence de psychologie à Strasbourg, puis le séminaire dans le Var, où chaque fois qu'un jeune est en souffrance, il vient se confier à Benjamin. "Je me suis alors dit qu'il fallait que je consacre ma vie aux jeunes. J'ai donc intégré la communauté des prêtres éducateurs Salésiens de Don Bosco."

Directeur d'étude au collège Don Bosco

Benjamin est CPE à Nice (Alpes-Maritimes), puis passe six ans dans une association de prévention de la délinquance à Argenteuil (Val-d'Oise). Il est arrivé il y a un peu plus de trois ans à Giel-Courteille. "C'est plus grand que tout ce que j'avais fait auparavant, le choc culturel a été plus important en arrivant ici que dans la banlieue parisienne. On a énormément de possibilités de formations au lycée professionnel : menuiserie, ébénisterie, mécanique auto, moto, parcs et jardins, architecture, énergie, lycée agricole avec élevage, agroéquipement… et puis le collège qui est mon 'Poudlard', comme il m'arrive de le dire." Le fleuve Orne coule en contrebas de l'établissement et le brouillard envahit souvent cette vallée dont les bâtiments de Don Bosco émergent, telle une oasis. Comme à Medjugorje…

Benjamin dépoussière l'Église

Avec son look et sa présence sur Internet, Benjamin pourrait être un Ovni, mais "je ne me sens pas une vocation à redorer le blason de l'Église, je croise plein de prêtres qui sont cool, sympas, rigolos. Tout ce qui m'intéresse, c'est de faire découvrir l'amour du Christ. Une homélie dans une église, c'est devant une cinquantaine de paroissiens. Si je fais une vidéo sur le web, ce sont des dizaines de milliers de vues. Je ne suis pas là pour faire du chiffre, mais c'est intéressant pour joindre nos contemporains. J'aime beaucoup écouter, essayer d'entrer dans la mentalité des autres."