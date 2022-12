Cuissai. Cette mère de famille appelle à l'aide après un incendie dans son foyer

Voilà près d'une semaine que le drame est arrivé. En plein milieu de la nuit, un incendie s'est déclenché dans une pièce où se situent les chaufferies de l'habitation de Christelle Foulon, à Cuissai. Depuis le feu, la mère de famille et ses deux enfants, âgés de 10 et 14 ans, ont été relogés quelques jours dans un hôtel. Problème : la prise en charge de leur hébergement n'excédait pas plus de trois jours. La famille a dû retourner dans son habitation. "Au-delà de l'odeur, le problème c'est que nous n'avons plus de chauffage et plus d'eau chaude, témoigne Christelle Foulon. On a été obligés de dormir avec plusieurs couches de vêtements, on était frigorifiés."

Un logement à trouver d'ici vendredi

Après réclamation, la mère de famille a obtenu d'être relogée trois jours de plus à l'hôtel, jusqu'à vendredi 23 décembre. Malgré ses appels auprès des centres et des mairies, elle n'a pas trouvé de solutions pour la suite. Arrivée dans la région l'année dernière, la famille n'a pas de proches pour être hébergée. "Je me sens complètement seule au monde", confie Christelle Foulon. La mère de famille lance un appel à l'aide afin qu'elle et ses enfants soient relogés d'ici vendredi.