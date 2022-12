Cherbourg. À la Cité de la Mer, un ticket acheté, un pass annuel offert

La Cité de la Mer à Cherbourg s'est mise aux couleurs de Noël avec de superbes cadeaux. Le site est ouvert pendant les vacances scolaires de Noël chaque jour (sauf les dimanches 25 décembre et 1er janvier) de 10 h à 18 h.

Un ticket acheté = un pass annuel offert !

Pour les 20 ans de la Cité de la Mer, jusqu'au samedi 31 décembre, pour un billet plein tarif acheté sur place à la billetterie ou sur le site, un "Pass Complicité" est offert ! "Il permet à chaque titulaire de venir pendant un an autant de fois qu'il le souhaite", indique la Cité de la Mer. La date limite du retour des dossiers complets est fixée au 15 janvier 2023 (jusqu'au samedi 31 décembre sur place puis par voie postale, le cachet de la Poste faisant foi).

La Cité de la Mer aux couleurs de Noël.

Cette formule d'abonnement annuel permet aussi de bénéficier d'autres avantages comme 2 € pour chaque accompagnant du porteur du Pass, des réductions au restaurant le Quai des Mers ou au Mémorial de Caen, l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, le musée Airborne…, et des invitations en avant-première aux soirées grand public de La Cité de la Mer.

Un cadeau pour les enfants

L'Océan du Futur, le Titanic ou encore le sous-marin le Redoutable n'auront plus de secrets pour ces petits aventuriers. En effet, à la billetterie, les enfants auront droit à un petit livret de jeux pour découvrir les parcours tout en s'amusant à travers des énigmes et des coloriages.

La boutique de la Cité de la Mer, elle, est ouverte de 11 h à 18 h 30. Par ailleurs, le site sera fermé du dimanche 1er janvier au vendredi 3 février 2023 inclus.

Pratique. Tarifs : 19 € pour les adultes (18 ans et plus) et 14 € pour les enfants de 5 à 17 ans inclus, gratuit pour les moins de 5 ans. Fermeture des caisses à 16 h 30.