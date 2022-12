Idée cadeau. Les coups de cœur des libraires caennais

Plus que quelques jours avant Noël et, comme des milliers de Normands, vous n'avez pas encore terminé vos achats de Noël ? Tendance Ouest est allé demander conseil à deux libraires de Caen pour une idée cadeau de dernière minute. Un peu de lecture au pied du sapin, c'est toujours une bonne idée !

Se plonger dans le Calvados de l'époque

On commence par "une évidence", selon Corentin Huet, libraire au Bouillon de Culture : Un homme sans titre, de Xavier Le Clerc. Le livre raconte l'histoire du père de l'auteur, arrivé tout droit dans les années soixante de Kabylie, en Algérie, pour travailler à la Société métallurgique de Normandie. "C'est essentiel de lire ce livre pour tous les Caennais, affirme Corentin Huet. On découvre beaucoup de choses sur notre région. Par exemple, je ne savais pas que sur les lieux de l'actuel centre commercial Mondeville 2, il y avait un bidonville."

Corentin Huet est en charge du rayon littérature au Bouillon de Culture à Caen.

Deuxième proposition de celui qui est en charge du rayon littérature : Débarquer, de Hugo Boris. À travers ce roman, deux histoires se croisent, celle d'une femme travaillant dans une agence de tourisme et celle d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale ayant gardé un lien très particulier avec la région. "L'auteur n'est pas du coin, mais on sent qu'il s'est rendu sur les lieux. Il évoque les plages du Débarquement et toutes les petites rues pour remonter vers la ville", pose Corentin Huet. "C'est un roman très cinématographique, poursuit-il. Il est très bien écrit, et quand il évoque le Débarquement pendant les trente premières pages du livre, on se croirait presque dans Il faut sauver le soldat Ryan !"

Pour ceux qui aiment les dessins

Changement d'ambiance avec Jean-Marie Le Callonec, gérant de la Cour des miracles. Il vous propose deux romans graphiques, avec d'abord De sel et de sang, de Vincent Djinda, dessinateur local, et Fred Paronuzzi, le scénariste. L'histoire raconte un fait divers s'étant déroulé à la fin du XIXe siècle dans les marais salants d'Aigues-Mortes. Les travailleurs italiens provoquent une rixe avec des Français, jaloux de leur efficacité. Une dispute qui va s'étendre au village voisin et finir en drame. "Les dessins sont simplistes mais les cases sont pleines de gens, de fureur, d'envie, mais aussi de fatigue et de sueur, car travailler dans les marais salants, ce n'était pas facile", relate Jean-Marie Le Callonec.

Un mix de différents portraits

Deuxième coup de cœur du libraire, une œuvre d'Anne Billows, intitulée Amours en cendres. On reste sur un sujet sensible, puisqu'elle écrit sur la vie de femmes allemandes ayant vécu des drames durant leur vie amoureuse avec des hommes violents. "Ce ne sont pas des thèmes faciles, qu'on n'offrirait peut-être pas à Noël, mais ce sont des sujets dont il faut parler. Tous les moments sont bons pour les évoquer", justifie Jean-Marie Le Callonec.

Vous n'avez plus d'excuses pour vous présenter les mains vides à Noël !