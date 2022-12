Sud-Manche. Flambées épidémiques : le plan blanc déclenché à l'hôpital

Face à la recrudescence des épidémies saisonnières tel que la Covid-19, la grippe et les bronchiolites, le niveau d'activité dans le groupe hospitalier Mont Saint-Michel d'Avranches-Granville est inhabituellement élevé aux urgences et dans les services d'hospitalisation. Cette situation entraîne une surmobilisation des équipes et une augmentation des délais de prise en charge aux urgences et d'accès aux services d'hospitalisation, indique la direction du groupe, qui a ainsi déclenché le plan blanc.

Le plan blanc d'urgence sanitaire et de crise permet à l'hôpital de mobiliser ses personnels en cas d'afflux de patients, en adaptant les horaires de travail ou en appelant aux renforts par exemple.

Pour la protection de la population et de ses professionnels, les possibilités de visites sont fixées à une personne par patient et par jour pendant une heure afin de limiter la circulation des virus.