Groupe hospitalier du Havre. Les urgences en état de "total débordement"

À quelques jours de Noël, la situation devient de plus en plus tendue au groupe hospitalier du Havre (GHH). Il annonce, lundi 19 décembre, dans un communiqué, que "les services d'urgences adultes et enfants sont saturés et présentent un état de total débordement" et invite la population à ne se déplacer qu'en "cas de nécessité absolue".

Appel au 15 obligatoire

Le plan blanc est maintenu, pour permettre les réorganisations nécessaires afin de prendre en charge les patients "dans les meilleures conditions possibles".

Les services hospitaliers seinomarins font face à un afflux de patients lié notamment à l'augmentation des cas de bronchiolite, de Covid-19 et de la grippe saisonnière.

Le GHH appelle la population, pour toute demande de soin, à se diriger vers son médecin traitant. En cas d'absence de médecin traitant, il est conseillé d'appeler le 15 ou le 116 117, des numéros actifs tous les jours, 24h/24. Faute d'appel préalable, les patients seront contraints d'appeler le 15 à leur arrivée aux urgences.

Les cas identifiés comme des urgences vitales par le 15 seront "pris immédiatement en charge".